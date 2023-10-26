Окремим питанням було посилення протиповітряної оборони України.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний провів зустріч із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Обговорили наступальні операції Сил оборони України та їх забезпечення.

"Під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани противника", – повідомляється у Telegram Головнокомандувача ЗСУ.

Залужний зазначив, що на зустрічі зупинилися на актуальних потребах Збройних сил України в снарядах, дронах та військовій техніці.

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"Окремо обговорили ключові питання посилення нашої протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період обʼєктів критичної інфраструктури", – додав він та висловив вдячність союзникам "за непохитну підтримку та допомогу".

Війна в Україні: важливі новини

26 жовтня президент Володимир Зеленський зібрав всіх командувачів на військовий кабінет у спецформаті, була очна присутність усіх командувачів на місцях. На зустрічі заслухали докладні доповіді командувачі щодо їхніх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань.

Інформуючи про Кабінет, Зеленський підкреслив, що була "відверта розмова" на найважливіші теми, обговорено план подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням озброєння від партнерів і власним виробництвом. Говорили також про нарощування спроможностей українського ОПК.

Тим часом на фронті українські військові продовжують давати відсіч російським загарбникам. За даними Генштабу ЗСУ, за добу відбулося 45 бойових зіткнень. Зазначається, що на Лиманському, Запорізькому та Шахтарському напрямках росіяни перегруповуються, а на Куп’янському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському – продовжують атакувати.

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