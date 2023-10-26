Під час військового кабінету заслухали докладні доповіді командувачі щодо їхніх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань.

Президент Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету у спеціальному форматі за участю усіх командувачів.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Очна присутність усіх командувачів на місцях: Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль", - заявив президент.

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За його словами, під час військового кабінету заслухали докладні доповіді командувачі щодо їхніх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань.

"Відверта розмова на найважливіші теми. Доповіді головкома Залужного, міністра Умєрова, начальника ГУР МО Буданова та голови СБУ Малюка. План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК", - зазначив Зеленський.

Війна в Україні: взаємодія командувачів

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вчора провів роботу на одному із пунктів управління Повітряних Сил ЗСУ.

За його словами, разом із начальником Генерального штабу та командувачем Повітряних Сил вони обговорили ключові питання стосовно посилення протиповітряної оборони, застосування авіаційного озброєння та прикриття об’єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період.

Водночас Зеленський заявив, що протягом усього дня був на зв’язку з командувачами та з тими, хто відповідає за забезпечення наших оборонних і наступальних дій. "Снаряди, зброя, техніка. Власне виробництво. Підтримка воїнів. Ми готуємо й певне розширення географії постачання в Україну від партнерів. Ми пройдемо цей марафон і досягнемо нашої перемоги. Головне – щодня додавати сили Україні, нашій державі, нашим людям", - сказав президент.

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