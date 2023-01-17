Головнокомандувач ЗСУ подякував Міллі за підтримку та допомогу Україні від США.

У вівторок, 17 січня 2023 року, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше зустрівся зі своїм американським колегою, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Зустріч відбулася в Польщі.

Як повідомив Залужний на своїй сторінці у Facebook, він окреслив американському колезі нагальні потреби ЗСУ, задоволення яких прискорить перемогу у війні з Росією.

"Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні. Окреслив нагальні потреби Збройних сил України, задоволення яких прискорить нашу перемогу", – заявив головнокомандувач ЗСУ.

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Війна в Україні: роль генерала Міллі

Генерал Міллі активно сприяє наданню Україні військової техніки та озброєння. Крім того, він особисто спілкується з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо перебігу подій на фронті.

Так, на початку січня 2023 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів голові об’єднаного комітету начальників штабів США Марку Міллі про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім в наземному та повітряному просторах України.

16 січня голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що 15 січня в Німеччині почалися бойові навчання українців, які підготують близько 500 солдатів. Ці навчання триватимуть від п’яти до восьми тижнів.

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