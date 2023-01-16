Британський уряд повідомив, що "найближчими днями" почне навчання українських танкістів використанню танків Challenger 2.

США і Великобританія оголосили про початок нових навчальних програм для українських військових, у зв'язку з розширенням видів зброї, яку вони нададуть Україні.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що15 січня в Німеччині почалося бойове навчання українців, яке підготує близько 500 солдатів. Ці навчання триватимуть від п’яти до восьми тижнів, передає Голос Америки.

Генерал також наголосив, що українські бійці будуть забезпечені повним набором зброї та спорядження.

Відео дня

Крім того, напередодні британський уряд повідомив, що "найближчими днями" почне навчання українських танкістів використанню танків Challenger 2.

В британському уряді підкреслили, що навчання українських танкістів є частиною ширшої програми в межах якої "впродовж останніх шести місяців курс в Британії пройшли кілька тисяч українських солдатів".

На додаток до американських і британських навчальних програм українські військові також проходять навчання у Європі в межах курсів організованих ЄС та деякими країнами окремо.

Навчання українських військових у Британії

Наприкінці минулого року стало відомо, що Великобританія значно розширить програму підготовки українських військових, так, щоб вона охопила навчання десятків тисяч солдат.

Перша ротація українських військових прибула до Великобританії для навчань 6 липня 2022 року.

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