Підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів голові об’єднаного комітету начальників штабів США Марку Міллі про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім в наземному та повітряному просторах України.

"Важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ", - повідомив Залужний за підсумками першої у новому році телефонної розмови з Міллі.

Крім того, він зазначив, що на Донецькому напрямку ЗСУ вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії.

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"Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста", - заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована, та зазначив, що з 31 грудня по сьогоднішній ранок противник завдав 14 ударів крилатими ракетами і застосував 94 дрони-камікадзе типу Shahed-136.

"Подякував генералу Міллі за надані за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва. Сьогодні вони рятують життя насамперед цивільних громадян України. Ми також обговорили потреби Сил оборони для продовження боротьби з агресором. Я високо ціную лідерство генерала Міллі у наданні Україні військової допомоги. Взаємна довіра та спільне бачення допомагають підвищувати спроможності українського війська обороняти мирні міста і села нашої держави, що є гарантією безпеки в усій Європі", - зазначив Залужний.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Впродовж останніх місяців східну "фортеця" активно штурмують російські окупанти. Героїчним зусиллям українських захисників Бахмут вдається утримувати від захоплення "вагнерівцями", який ворог відправляє сюді у складі "штрафних" загонів. У ПВК Вагнера визнають, що їхні бойовики днями борються за один будинок у місті.

На Бахмутському напрямку українські воїни завдають ворогові серйозних втрат у живій силі і техніці. Розвідка Великобританії зазначала, що ця кампанія задорого коштувала росіянам, а захоплення Бахмута, ймовірно, наразі є тільки політичною і символічною, але не стратегічною метою окупантів.

Як прогнозують у британській розвідці, окупанти, які вже перейшли біля Бахмута до наступнів тільки на рівні взводу або відділення, навряд зможуть здійснити якийсь прорив у найближчі тижні.

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