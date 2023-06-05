Також зафіксовано влучання в інтернат.

У понеділок, 5 червня, російські окупанти вчергове обстріляли Херсонську область, внаслідок удару загинула людина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що російські війська прицільним вогнем вкрили житлові будинки селища Козацьке. В результаті обстрілу загинула жінка.

"Також сьогодні окупанти обстріляли Кізомис забороненими запалювальними боєприпасами. Виникла пожежа на вже засіяному полі. Частину посівів вдалося врятувати", - повідомив голова Херсонської ОВА.

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Також він зазначив. що увесь день "гаряче" у Тягинській громаді, було влучання в інтернат.

Херсонщина сьогодні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що окупанти ведуть оборонні дії на Запорізькому та Херсонському напрямках.

При цьому російські окупанти завдали авіаційного удару по Бериславу Херсонської області та обстріляли з артилерії населені пункти Козацьке, Микільське, Дніпровське Херсонської області та Херсон.

Крім того, російські загарбники проводять масові рейди у Скадовському районі, розшукуючи український спротив.

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