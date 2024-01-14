Використовуючи складні погодні умови, ворог продовжує завдавати ударів FPV-дронами.

На одному з напрямків прикордонники із позивними "Француз" і "Пугач" відбили напад одразу десятка ворожих FPV-дронів. Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Зазначається, що, використовуючи складні погодні умови, ворог продовжує завдавати ударів FPV-дронами. Однак озброєні антидроновими рушницями прикордонники вправно ліквідовують безпілотну авіацію противника.

"На Запорізькому напрямку бійці Держприкордонслужби на псевдо "Француз" і "Пугач" відбили десяток БпЛА загарбників", - розповіли охоронці кордону.

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Зокрема, оператори з легкістю розправились з усіма "убивчими" пташками, навіть одну з них затрофеїли: дрон заплутався у лінії електропередач, а вбивчий вантаж приземлився без детонації.

Безпілотники на фронті

Нагадаємо, це вже другий подібний випадок від початку року. Днями українські захисники за допомогою спеціального озброєння теж віртуозно знешкодили одразу десяток FPV-дронів на Запорізькому напрямку. Ставка противника була на масовість, та операторам високо технологічної антидронової рушниці вдалось заглушити сигнали й зв’язок ворожих дронів. "Пташки", втративши орієнтацію, зависали у повітрі та вибухали. Одного "камікадзе" захисники майстерно приземлили без детонації.

А за кілька днів до того, також на Запорізькому напрямку, прикордонні групи протидії безпілотним літальним апаратам звели нанівець плани ворога – прикордонники на псевдо Моцарт й Тайга знищили сім ворожих безпілотників. Наближення дронів захисники розпізнали за відповідним звуком, "приборкали" хвильове поле та мінуснули дрони-вбивці - один безпілотник вдалося акуратно приземлити, решта вибухнула у повітрі.

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