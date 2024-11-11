Він вважає, що людям варто братися за розум.

Російські загарбницькі війська просунулися на Запорізькому напрямку, повідомляє лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

Ввечері він написав у своєму Telegram-каналі "Офіцер", що сьогодні окупаційні сили змогли просунутись на декілька кілометрів на лівому фланзі від Гуляйполя. Український військовослужбовець зазначив, що пише це не задля "зради", а заради того, щоб люди приходили до тями:

"Поки всі обсмоктують новини про те, що до Дніпропетровської області одинадцять кілометрів, то тим часом вже менше дев'яти".

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські окупаційні війська можуть вже найближчими днями піти в новий наступ на півдні країни.

Відео дня

За його словами, про це свідчить те, що російське військове командування перекидає на передові позиції в Запорізькій області підготовлені штурмові групи.

Раніше Волошин пояснював, що метою наступів на цьому напрямку є спроба перерізати українські логістичні шляхи, які йдуть на східний фронт від Запоріжжя.

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