РФ вдарила по лінії електропередач, що з'єднує станцію із об’єднаною енергосистемою України.

Удар російських загарбницьких військ спричинив блекаут на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй Facebook-сторінці. "Ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України. Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки", - розповів він.

Галущенко нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення ця атомна електростанція вже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на його межі:

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"Це черговий акт ядерного терору росіян!".

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти регулярно обстрілюють і масовано атакують Запоріжжя та область. В результаті були влучання в лінії електропередач, що йдуть до ЗАЕС.

ЗАЕС в окупації

Запорізька атомна електростанція окупована росіянами з 4 березня 2022 року. Її захоплення відбулося під час бойових дій у Енергодарі, який є містом-супутником ЗАЕС.

У травні цього року видання The New York Times повідомило, що російські окупанти вже готуються підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. За новим звітом організації Грінпіс, РФ будує лінії електропередач на окупованому південному сході України.

Україна висловила протест Міжнародному агентству з атомної енергії у зв’язку з тим, що Москва вирішила перепідключити українську атомну електростанцію.

Крім того, в РФ хочуть відновити роботу Запорізької АЕС, чиї енергоблоки перебувають у стані холодного зупину.

В українському Міненерго зазначають, що це відновлення може призвести до аварійних ситуацій, наслідки яких відчує увесь Європейський континент. Фахівці наголошують, що станція не готова для перезапуску, а РФ не здатна забезпечити її безпечну роботу.

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