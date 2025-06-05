За словами першого заступника міністра енергетики, РФ шантажує Україну та міжнародну спільноту.

Відновлення РФ роботи Запорізької АЕС (ЗАЕС) може призвести до аварійних ситуацій, наслідки яких відчує увесь Європейський континент. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко.

Він нагадав, що ЗАЕС вже понад три роки перебуває під окупацією, її енергоблоки у стані холодного зупину, і станція не виробляє електроенергію. Водночас АЕС продовжує отримувати електропостачання від енергосистеми України.

Говорячи про можливість перепідключення станції до енергомережі РФ, чиновник підтвердив наявність таких планів у ворога, проте зауважив, що станція не готова для перезапуску.

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Він пояснив, що в окупантів немає "ні запасних частин, ні матеріалів, вони не знають як ремонтувати (обладнання ЗАЕС), здійснювати технічне обслуговування, як експлуатувати його".

"Станція не готова до роботи, існують великі ризики включення енергоблоків у роботу. Має бути проведена повна інспекція обладнання і систем, адже ремонти на ЗАЕС не проводяться. Невідомо, в якому стані знаходиться обладнання. Немає кваліфікованого персоналу, який знає обладнання, зокрема українського виробництва, що було встановлене після модернізації електростанції", - зазначив Шейко.

Перший заступник міністра переконаний, що РФ не може забезпечити відновлення безпечної експлуатації окупованої Запорізької АЕС, а заявами про відповідні наміри просто намагається шантажувати Україну і міжнародну спільноту.

Росія хоче перезапустити ЗАЕС

Про ймовірну підготовку ЗАЕС до підключення до енергомережі РФ заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він повідомив, що ворог будує ЛЕП для відновлення повноцінної роботи станції.

Зі свого боку гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що в агенції немає доказів перепідключення ЗАЕС до енергосистеми РФ. Він додав, що станція не може бути перезапущена через брак води для охолодження реакторів.

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