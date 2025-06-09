Окупанти начебто знайшли спосіб отримання води для повноцінної роботи Запорізької АЕС, але є одна перешкода.

Росія почала будівництво плавучої насосної станції для перезапуску Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), повідомляє російське видання Neftegaz з посиланням на очільника компанії "Росатом" Олексія Лихачова.

Він вважає, що насосна станція дозволить РФ повністю вирішити проблему з водопостачанням під час перезапуску ЗАЕС.

Лихачов розповів, що "Росатом" вже підготував поетапний план відновлення повноцінної роботи Запорізької АЕС, однак наголосив, що реалізувати його можна лише за умови повного усунення воєнних загроз, включно з прямими атаками та диверсіями.

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Як відомо, після знищення Каховської ГЕС, ЗАЕС бракує води для охолодження реакторів, тому запуск в роботу усіх шести блоків станції наразі неможливий.

Нещодавно заступник міністра енергетики України Юрій Шейко стверджував, що РФ не може забезпечити безпечну експлуатацію ЗАЕС, а заявами про можливе відновлення її повноцінної роботи намагається шантажувати міжнародну спільноту.

"Станція не готова до роботи, існують великі ризики включення енергоблоків у роботу. Має бути проведена повна інспекція обладнання і систем, адже ремонти на ЗАЕС не проводяться. Немає кваліфікованого персоналу, який знає обладнання, зокрема українського виробництва, що було встановлене після модернізації електростанції", – зазначив Шейко.

Він наголосив, що в разі перезапуску ЄС є ризик аварії, яку відчує європейський континент.

Росія хоче перезапустити ЗАЕС

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про будівництво ЛЕП для заживлення станції та припустив, що її підключать "найближчими днями".

Разом з тим, наприкінці травня МАГАТЕ заявило, що не бачить ознак під’єднання Запорізької АЕС до російської енергомережі. В агенції пояснили, що ЗАЕС бракує води для охолодження реакторів, в разі повноцінної роботи станції.

Про неможливість відновлення роботи ЗАЕС найближчим часом заявляв і гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі.

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