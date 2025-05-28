Представник України наголосив, що такі дії РФ загрожують ядерній безпеці у світі.

Україна висловила протест міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) через інформацію про те, що Росія почала будувати лінії електропередач для підключення Запорізької атомної електростанції до власної енергосистеми. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко у коментарі для "Укрінформ".

За його словами, Київ розглядає будь-яку спробу Росії під'єднати окуповану станцію до своєї мережі як грубе порушення міжнародного права та українського суверенітету.

"З цього приводу нами було направлено до Секретаріату МАГАТЕ вербальну ноту з проханням поширити її як інформаційне циркулярне повідомлення для всіх держав-членів. У ноті наголошується, що такі дії Росії є грубим порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет України. Усі ядерні об’єкти на території України, включаючи ЗАЕС, підпадають під виключну юрисдикцію Державної інспекції ядерного регулювання України. Жодного дозволу, технічного висновку, чи ліцензії на будь-які подібні інфраструктурні чи експлуатаційні зміни ДІЯРУ не надавала", - наголосив Вітренко.

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Чиновник додав, що будівництво таких ліній електропередач є "чітким свідченням намірів Російської Федерації самочинно відновити роботу Запорізької АЕС - об’єкта, що залишається суверенною власністю України".

"Будь-яке введення ЗАЕС в експлуатацію без чітко вираженого дозволу українського ядерного регулятора є незаконним і створює безпосередню та неприйнятну загрозу ядерній безпеці", - підкреслив Вітренко.

Що цьому передувало

Раніше видання The New York Times повідомило, що російські окупанти вже готуються підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. За новим звітом організації Грінпіс, РФ будує лінії електропередач на окупованому південному сході України.

Зокрема на супутникових знімках, яке отримало видання, можна побачити, що від початку лютого 2025 року Росія побудувала понад 80 км ліній електропередач та опор між окупованими Маріуполем та Бердянськом, вздовж узбережжя Азовського моря.

За словами журналістів, розташування та напрямок робіт показують, що окупанти планують з'єднати нові лінії електропередач з великою підстанцією під Маріуполем, яка була підключена до ЗАЕС.

"План Путіна щодо перезапуску Запорізької атомної електростанції залежить від будівництва нових ліній електропередач - це перший речовий доказ цих планів", - зауважив фахівець із ядерної енергетики з Грінпіс України Шон Берні.

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