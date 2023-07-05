На випадок радіаційної небезпеки українські військові забезпечені засобами захисту та радіаційного контролю.

Сценарій з імовірністю підриву Запорізької АЕС не новий і є об’єктом вивчення та постійного моніторингу ситуації для оцінки можливих наслідків і впливу на виконання завдань військами та вжиття необхідних заходів з реагування.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов в інтерв'ю Укрінформу. Він зазначив, що на фронті на випадок радіаційної небезпеки українські військові забезпечені засобами захисту та радіаційного контролю.

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Крім того, як зазначив Громов, Сили оборони мають підготовлені та оснащені приладами резерви особового складу, які можуть виконувати завдання радіаційної розвідки, контролю та деконтамінації підрозділів, що потрапили в зону радіоактивного зараження.

Ситуація навколо Запорізької АЕС

Запорізьку АЕС росіяни окупували на початку війни. Після цього вони замінували периметр станції, а керувати поставили працівників Росатома.

Генштаб ЗСУ 4 липня попередив, що росіяни розмістив предмети, схожі на бомби на дахах 3-го і 4-го енергоблоків. А сьогодні Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі.

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