У Міноборони попередили, що країна-терорист здатна на будь-які дії.

Інформаційний простір заповнили повідомлення про імовірність терористичного акту на Запорізькій АЕС.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі", - підкреслила вона.

Маляр додала, що для мінімізації можливих негативних наслідків у чотирьох українських областях – Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та Миколаївщині, вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій АЕС.

Відео дня

Також заступниця міністра оборони пояснила, навіщо росіяни нагнітають ситуацію навколо цієї АЕС і можуть вдатися до терористичних дій на її території. Перед усім, щоб переломити хід війни на свою користь.

"Обидва сценарії - як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення - для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей", - підкреслила Маляр.

"Зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій", - закликала представниця Міноборони.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС разом з містом Енергодар знаходиться в окупації з початку війни. Росіяни не раз спекулювали на темі безпеки станції, але цього разу погрози набули більших масштабів.

Генштаб ЗСУ 4 липня попередив, що росіяни розмістив предмети, схожі на бомби на дахах 3-го і 4-го енергоблоків.

Вас також можуть зацікавити новини: