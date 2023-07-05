У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води стабільний, зазначили в "Енергоатомі".

Станом на середу, 5 липня, тимчасово окупована росіянами Запорізька атомна електростанція працює у штатному режимі.

Не зафіксовано значні переміщення техніки та живої сили супротивника, повідомив очільник Нікопольської районної адміністрації Євген Євтушенко в Telegram. "На цей момент ЗАЕС працює в штатному режимі…", - поділився чиновник.

У державному підприємстві Національна атомна енергогенерувальна компанія "Енергоатом" повідомили, що рівень води у ставку-охолоджувачі АЕС стабільний.

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"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 08:00 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,56 м", - зазначили в "Енергоатомі".

Варто зазначити, що, за відомостями, розміщеними на сайті Українського гідрометцентру, рівень радіації на всій території нашої держави знаходиться у межах норми.

Новини Запорізької АЕС - сьогодні це варто знати

ЗАЕС вороги окупували у березні минулого року й замінували. Наприкінці червня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що супротивники додатково замінували об'єкт, у тому числі - ставок-охолоджувач.

Вода з Каховського водосховища надходила на АЕС і використовувалася для охолодження реактора. Після того, як росіяни у ніч на 6 червня підірвали Каховську ГЕС, водосховище катастрофічно обміліло. Якщо у ставку-охолоджувачі не буде достатньої кількості води, може виникнути аварія.

Енергоблоки Запорізької АЕС з вересня 2022 року не працюють, тому немає активного випаровування води зі ставка-охолоджувача.

Генштаб Збройних сил України 4 липня попередив, що ворог на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС розмістив предмети, схожі на бомби. За його даними, застосувавши вибухові пристрої, супротивник може створити картинку "обстрілів з боку українських сил". Варто зазначити, що вороги вже звинувачували Київ у тому, що він нібито готується до атаки на АЕС.

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