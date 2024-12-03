Також група розвідки знищила того дня низку транспортних засобів окупантів, на яких пересувались окупанти.

У Запорізькій області українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 "Ураган".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони та оприлюднили відео ураження. В ході ліквідації ворожих цілей також вдалося спалили "УАЗи" окупантів.

"Група розвідників у Запорізькій області за день виявила та знищила низку транспортних засобів, на яких пересувались окупанти, а також російську реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган". Після ураження FPV- дроном у ворожій РСЗВ здетонував боєкомплект", - зазначено у повідомленні.

Операцію здійснили військові спецпідрозділу ГУР "Кабул 9".

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ГУР активно працює над знищенням сил ворога і вже провело багато успішних операцій.

Україна проводить операцію по знищенню техніки та боєприпасів ворога як на окупованих території нашої країни, так і на території країни-агресорки. Також мішенню для Сил оборони України є російські нафтопереробні підприємства, виробництва ВПК РФ. Одна з нещодавніх - уражено об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Калузькій області РФ.

У листопаді дрони ГУР атакували також нафтопереробний завод у Саратові.

На початку листопада українські дрони-камікадзе вперше уразили російські кораблі у Каспійському морі. Внаслідок ударів БпЛА уражень зазнали щонайменше два об'єкти в м. Каспійськ, що в республіці Дагестан (РФ).

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