Міністри обговорили термінову потребу України в засобах ППО та інші пріоритети допомоги на тлі постійних повітряних атак РФ.

На засіданні Ради Україна-НАТО міністри оборони обговорили потреби ЗСУ в засобах ППО та інші пріоритетні напрямки виділення допомоги.

Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що його країна й надалі домагатиметься вжиття заходів щодо постачання Україні систем ППО та за іншими пріоритетами Києва, передає Голос Америки.

Як повідомив речник Пентагону Пет Райдер, виступаючи перед союзниками, Остін наголосив на необхідності негайних дій зі зміцнення протиповітряної оборони. Він відзначив успіхи зустрічей у форматі "Рамштайн" за останні два роки, завдяки яким Україна отримала суттєві обсяги озброєння. Зокрема, учасники контактної групи надали ЗСУ понад 70 систем ППО середньої і великої дальності та тисячі ракет, заявив Остін на віртуальному засіданні Ради Україна-НАТО.

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Крім Остіна, у засіданні брали участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент України Володимир Зеленський, міністр оборони України Рустем Умеров і представники країн НАТО.

Міністри обговорили термінову потребу України в засобах ППО та інші пріоритети допомоги на тлі безперервних повітряних атак РФ на критичну інфраструктуру і цивільне населення України, повідомив Райдер.

Остін проведе 21-е засідання "Рамштайну" у віртуальному форматі 26 квітня, у другу річницю її першого засідання.

Рада Україна-НАТО

Президент України Володимир Зеленський на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО назвав, що потрібно Україні. Як зазначалося в повідомленні на сайті глави держави, у своєму виступі він наголосив, що "протистояти бомбардуванням лише хоробрістю несправедливо, відвага наших людей не може стати єдиним захистом від безпілотників і ракет".

А генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО домовилися направити в Україну більше систем протиповітряної оборони.

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