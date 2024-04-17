Уряд Німеччини шукає допомоги партнерів у питаннях постачання Україні ППО.

Німецький уряд виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.

Як повідомляє Tagesschau, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус звернулися до партнерів по НАТО, Європейському Союзу, а також до третіх країн з ініціативою з якнайшвидшого надання Україні більшої допомоги із засобами ППО.

Речник німецького МЗС наголосив на необхідності "ще раз серйозно подивитися на те, чи є в наявності додаткові системи, які можуть бути швидко надані Україні", адже "зараз необхідне негайне постачання".

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Дефіцит ППО в Україні

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ останніми місяцями мають дефіцит боєприпасів та ракет до систем ППО, що негативно відображається на ситуації на фронті. При цьому Росія посилила повітряні атаки не тільки вздовж лінії фронту, а й по мирним населеним пунктам України, знищуючи критичну інфраструктуру.

В інтерв'ю для PBS NewsHour Володимир Зеленський визнав, що Україна не змогла захистити Трипільську ТЕС саме через нестачу боєкомплекту у систем ППО. За його словами, росіяни запустили проти ТЕС 11 ракет: 7 вдалося збити, а потім у батареї ППО, зщо захищала об'єкт, просто скінчилися ракет.

На цьому тлі українців обурила рішучість Заходу захищати Ізраїль, коли США, Британія та Франція задіяли власні винищувачі, аби збити іранські дрони. Ситуацію дипломатично, але емоційно прокоментував і сам Зеленський.

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