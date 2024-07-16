Україна успішно протистоїть Росії, але Трамп може зупинити таку необхідну Києву допомогу.

Україна зіткнулася з дефіцитом боєприпасів, коли виникли проблеми з військовою допомогою від США, що дозволило російській окупаційній армії отримати незначні перемоги на фронті. Після відновлення американської допомоги для армії РФ ситуація погіршилася.

Видання The Washington Post пише, що, за оцінками британської розвідки, втрати Росії в травні - у середньому понад 1200 солдатів на день убитими і пораненими - були найвищими за всю війну. Загалом оцінки російських втрат варіюються від щонайменше 350 000 убитих і поранених (оцінка США) до більш ніж 500 000 убитих і поранених (оцінка Великої Британії). Це більше солдатів, ніж Росія втратила у всіх своїх інших війнах, разом узятих, починаючи з 1945 року.

Найбільшу небезпеку для України та її армії несуть повітряні атаки росіян. На саміті НАТО союзники оголосили, що відправлять в Україну десятки нових систем ППО, включно з щонайменше чотирма батареями Patriot. Ведуться переговори з Ізраїлем про передачу вісім батарей Patriot більш раннього покоління. Також українцям мають допомогти винищувачі F-16 з Нідерландів і Данії. Також було корисно, якби нинішній президент США Джо Байден дозволив ЗСУ використовувати американські системи озброєнь для ударів по авіабазах РФ.

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Незважаючи на поліпшення перспектив України, Володимир Путін ясно дав зрозуміти, що не зацікавлений у припиненні вогню. Поки що російському диктатору не вдалося підірвати підтримку Києва з боку Заходу, але все може змінитися, якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп.

Трамп продовжує обіцяти припинити війну ще до інавгурації, що, ймовірно, означає змусити Україну віддати Росії території під загрозою припинення американської допомоги. Якщо США позбавлять Україну допомоги, подальше просування Росії буде неминучим. Європа не зможе забезпечити Київ усім необхідним. Однак якщо Вашингтон продовжить постачання допомоги, українська армія зможе утримати позиції, залишаючись в обороні, але використовуючи будь-які можливості для контрнаступу.

"Після року застою все може виглядати по-іншому, і форма припинення вогню - офіційна або неофіційна - може стати можливою", - зазначив Юджин Румер, екс-співробітник нацрозвідки США з питань Росії та Євразії. "Наявні канали зв'язку або неформальні домовленості можуть призвести до більш структурованого діалогу про щось більш офіційне, наприклад, про реальне припинення вогню. Тоді обидві сторони почнуть люто готуватися до наступної війни".

Заморожений конфлікт не ідеальний сценарій, але це краще, ніж перемога Росії. І це ймовірний результат, якщо Трамп і його республіканці припинять допомогу Україні, що буде однією з найбільш непрощенних помилок за всю історію американської зовнішньої політики.

Війна в Україні - останні новини

Сили оборони України відновили втрачені позиції поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Утім, окупанти мають успіхи поблизу іншого населеного пункту.

При цьому видання The New York Times писало, що Україна намагається стримувати просування Росії по всьому фронту, але, схоже, російські війська захопили село Урожайне, яке повернули ЗСУ минулого літа.

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