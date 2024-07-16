Наступ Росії є тривожним подією для Києва, оскільки його війська борються проти атак уздовж усієї лінії фронту.

Україна намагається стримувати просування Росії по всьому фронту. Схоже, російські війська захопили село Урожайне, яке повернула Україна минулого літа. На сході окупанти наближаються до ключової дороги постачання.

Як пише The New York Times, на вихідних окупанти захопили Урожайне. Наступ Росії є тривожним подією для Києва, оскільки його війська борються проти атак уздовж усієї лінії фронту.

На сході росіяни також просуваються. Вони вийшли на околиці Часового Яру, опорного пункту в регіоні, і наближаються до ключового українського маршруту постачання.

Відео дня

Україна сподівається, що зброя та боєприпаси, нещодавно поставлені західними союзниками, допоможуть їй стримати російські сили. Це вже сталося на північному сході, де посиленій українській обороні вдалося зупинити російський наступ, який загрожував Харкову. Минулого тижня офіційні особи США заявили , що Росія навряд чи досягне значних територіальних здобутків у найближчі місяці.

Президент Володимир Зеленський заявив у понеділок, що він хоче провести другий міжнародний мирний саміт пізніше цього року і що російські офіційні особи повинні взяти участь. Москву не запросили на попередній саміт, який проходив у Швейцарії минулого місяця.

Росія, схоже, повернула собі Урожайне

Міністерство оборони Росії заявило в неділю, що його військові захопили Урожайне, невелике село на південному сході України. Українські військові не дали жодних коментарів, але карти поля бою, складені аналітиками на основі відеозйомки бойових дій, також показали Урожайне під контролем Росії, зокрема на карті DeepState.

В неділю проєкт заявив, що російські війська "окупували Урожайне", описуючи втрату як "прорив оборони". Пасі Паройнен з Black Bird Group, фінської організації, яка аналізує зображення з українського поля бою, також підтвердив втрату.

Урожайне було одним із небагатьох південних сіл, які Україна звільнила минулого літа, досягнувши рідкісних успіхів у контрнаступі. Але ці здобутки тепер повільно нівелюються. У травні Росія відвоювала більшу частину Роботиного, села на захід від Урожайного, яке було відвойоване українськими військами минулого серпня.

"Звичайно, прикро бачити, що всі здобутки минулого літа повільно повертаються під контроль Росії. Поки Росія тримає ініціативу, цей повільний відкат триватиме", - сказав Паройнен.

Київ утримував Урожайне майже рік після його звільнення, попри інтенсивну російську кампанію бомбардувань останніми місяцями, яка включала плануючі бомби, важку артилерію та потужні ракети. Україна давно стверджує, що захист невеликих місць, які мають незначну стратегічну цінність, коштує жертв і зброї, атакуючі росіяни платять ще вищу ціну.

Ще два дні тому карти поля бою показували, що більша частина Урожайного залишалася під контролем України. Те, що воно впало під руки російських військ за такий короткий проміжок часу, свідчить про те, що київські війська могли раптово відступити від села, яке зараз лежить у руїнах.

Натиск Росії на сході

Генеральний штаб української армії заявив у неділю, що "найгарячіша ситуація" вздовж лінії фронту була поблизу Покровська - східного міста, яке перетворилося на військовий гарнізон. Воно розташоване на ключовій дорозі, що з’єднує кілька міст у регіоні, які контролюються Україною.

Відтоді як цього року Росія захопила Авдіївку, її війська повільно просуваються до важливої ​​дороги T0504. Зараз вони менш ніж за 7 км на південь від дороги, що в межах радіусу дії російської артилерії та безпілотників.

Якщо б російські війська вийшли на дорогу, українські військові операції на сході Донецької області були б серйозно ускладнені. Зокрема, перерізання дороги ще більше ізолювало б місто Часів Яр - одну з головних цілей Москви.

Нещодавно українські війська відступили зі східного краю Часового Яру. Російські війська нещодавно також увірвалися в сусідні населені пункти Торецьк і Нью-Йорк, посилюючи тиск на українські лінії постачання.

Україна зупинила наступ Росії на північному сході

Для України ситуація не така вже й безрадісна. Тепер її військам вдалося зупинити російські напади поблизу міста Харкова, де Москва відкрила новий фронт наприкінці квітня та досягла найбільших територіальних здобутків за понад рік.

Російські війська перетнули кордон на північ і схід від міста і швидко захопили населені пункти в районах, які були слабо захищені. Експерти кажуть , що українська армія кинула туди елітні бригади та повільно відступила до більш міцно укріплених позицій. Ця стратегія зрештою допомогла зупинити наступ Росії.

Нещодавно поставлена ​​американська зброя та боєприпаси також допомогли українській армії протистояти російським нападам, як і дозвіл США Україні завдавати ударів по російських військових цілях через кордон .

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України відновили втрачені позиції поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Втім, окупанти мають успіхи поблизу іншого населеного пункту.

Тим часом співзасновник та аналітик проекту DeepStateUA Роман Погорілий, коментуючи захоплення Урожайного Донецької області, заявив, що росіянам вдалося окупувати селище через велику концентрацію сил у районі Времівського виступу.

Вас також можуть зацікавити новини: