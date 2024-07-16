ЗСУ відбили позиції під Торецьком, окупанти просуваються біля Північного, - ISW

Також армія РФ нещодавно просунулася на північний захід від Авдіївки на тлі бойових дій,

Сили оборони України відновили втрачені позиції поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Втім, окупанти мають успіхи поблизу іншого населеного пункту.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), окупанти продовжують штурми на сусідньому Покровському напрямку.

"Як російські, так і українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, оскільки 15 липня бойові дії продовжувалися", – зазначили аналітики. Відео дня

Геолокаційні кадри від 14 липня свідчать, що ЗСУ нещодавно відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка (на південь від Торецька) і підтверджують деякі повідомлення про наступ ЗС РФ у межах Торецька.

Додаткові кадри від 15 липня показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися у східному районі Північного (на схід від Торецька). Також окупанти продовжували наступ у районі Залізного (на південний схід від Торецька).

Водночас армія РФ нещодавно просунулася на північний захід від Авдіївки на тлі бойових дій, що продовжуються на Покровському напрямку, зокрема в межах центральної частини Євгенівки.

Також окупанти атакували в районі Новоолександрівки, Воздвиженки, Лозуватського та Яснобродівки. Там діють підрозділи 1-ї російської мотострілецької бригади (1-й АК "ДНР").

Війна в Україні: це варто знати

Від початку доби, 15 липня, станом на 22:00 на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку. Крім того, противник активний на Харківському, Курахівському і Торецькому напрямках.

Тим часом співзасновник та аналітик проекту DeepStateUA Роман Погорілий, коментуючи захоплення Урожайного Донецької області, заявив, що росіянам вдалося окупувати селище через велику концентрацію сил у районі Времівського виступу.

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