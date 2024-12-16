'Кінець може наближатись': оглядач NYT назвав 4 сценарії фіналу війни в Україні

За його словами, один зі сценаріїв зробить Україну помітно вразливішою, а інші три - поки що не отримали достатньої підтримки серед союзників.

Майже три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну війна, здається, наближається до завершальної фази, і перспективи укладення мирної угоди стають реальнішими. Як пише почесний професором міжнародних відносин у школі Пауелла Міського коледжу Нью-Йорка, науковець Зальцманівського інституту вивчення війни та миру Колумбійського університету Раджан Меном у статті для The New York Times, існує щонайменше три реальних сценарії завершення війни.

Повернення Дональда Трампа на посаду президента США може значно вплинути на перебіг війни. Трамп заявляє про намір швидко припинити конфлікт, використовуючи як загрозу припинення військової допомоги Україні, так і стимулювання переговорів із Росією. Втім, чіткої стратегії щодо досягнення домовленості він поки що не представив.

Водночас американські пріоритети можуть змінитися на користь переорієнтації на Азійсько-Тихоокеанський регіон для стримування Китаю. Це підштовхує європейські країни до усвідомлення того, що безпека України стає переважно їхнім завданням.

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Можливі сценарії післявоєнної безпеки України

1. Членство України в НАТО

Це залишається головною метою Києва, однак досягти консенсусу серед членів Альянсу буде складно. Сім країн НАТО наразі виступають проти вступу України або пропонують його відкласти, включно зі США.

2. Коаліція гарантів безпеки

Альтернативою може стати коаліція держав, готових гарантувати безпеку України. Проте Київ наполягатиме на участі США в таких домовленостях, що малоймовірно за умов політики Трампа.

3. Збройний нейтралітет

Цей варіант передбачає зобов’язання Росії не нападати на Україну, а Україна, своєю чергою, відмовляється від вступу до НАТО та розміщення іноземних військ. Хоча це може бути найреалістичнішим компромісом, він зробить Україну більш вразливою. Україна має наполягати на збереженні сильної армії та праві закуповувати необхідне озброєння.

4. Європейське лідерство

Деякі європейські країни розглядають можливість розгортання своїх військ у післявоєнній Україні. Франція та Польща вже обговорювали це питання, але до конкретних рішень справа поки що не дійшла.

"Після більш ніж 1000 днів війни, яка забрала тисячі житті і знищила значні частини України, кінець може наближатися. Але для міцного миру, а не для заморожування, якого вистачить лише для того, щоб Росія перегрупувалася та перенапала, має значення те, що відбувається після завершення війни", - підсумував професор.

Закінчення війни в Україні - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, як вплинуть переговори з Росією на бої на фронті. Експерт нагадав, що відбувалося за часів АТО, а саме коли російські окупанти продовжували наступати, коли "переговорники обговорювали процес припинення вогню".

Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почав вихвалятися, нібито він "відчинив двері" до мирних переговорів України та Росії.

"Півроку тому ніхто не хотів чути про мир. Тепер про це говорять усі", - написав він.

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