На кадрах видно, що воїни діяли злагодження із залученням броньованої техніки.

Російський добровольчий корпус (РДК) показав відео операції на території Бєлгородської області.

Як зазначили в РДК, за добу операції бійці взяли під повний контроль територію, яка переважає площу Бахмута, за який окупанти билися майже рік.

"Невеликий, але яскравий відео-звіт про нашу минулу операцію на території тимчасово окупованої кремлівською мерзотою Білгородської області. За добу нам удалося взяти під повний контроль територію за площею більше, ніж увесь Бахмут. Поки що це лише проба наших сил, хоча під час таких "вправ" ми змогли викрасти новий БТР 82А! Далі більше! Слава РДК", - підписав відео бійці.

Потужні кадри операції розпочинаються з феєричної промови очільника руху. Він сказав воїнам у переддень прорив: "Завтра РДК нападає на Російську Федерацію, тож побажайте нам успіху!".

Далі у відеозвіті показали кадри власне операції. На відео видно, що воїни діяли злагоджено із залученням броньованої техніки. Була стрілянина, вибухи та залучення авіації.

Прорив у Бєлгородську область

Як повідомляв УНІАН, 22 равня бійці "Російського Добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" прорвали російський кордон на важкій техніці і потрапили у Бєлгородську область. Відбулись бойові зіткнення. Поранення отримали двоє бійців РДК і Легіону.

За словами повстанців, їм вдалося захопити БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку. В Україні заявили, що не мають до цього відношення і що громадяни РФ проводять там операцію для "створення смуги безпеки".

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