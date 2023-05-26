Однак Юсов з міркувань безпеки не став уточнювати деталі.

Наразі декілька селищ на російському прикордонні вже без рашистської влади, зауважив в ефірі токшоу "Новий відлік" представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи останні події з "рейдами" російських повстанців у Бєлгородську область.

Однак Юсов з міркувань безпеки не став уточнювати деталі. "Є декілька селищ на прикордонні, з яких фактично відійшла рашистська влада, у принципі там зараз немає влади жодної. Але якщо говорити про діяльність руху опору і російських представників добровольців-повстанців, то вони зараз активно діють, в тому числі, і в столичному регіоні (Москві - УНІАН)", - відповів Юсов.

Представник ГУР підкреслив, що на даному етапі безумовно не йдеться про протистояння в режимі регулярної армії, "це повстанська боротьба".

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"Повстання тільки набирає обертів. Протистояння з регулярними військами ми побачимо пізніше", - зазначив Юсов.

За його словами, українська розвідка, як і весь світ, переконалась, що репресивний апарат Путіна виснажений і не організований для захисту території Російської Федерації: "Це означає, що він вразливий для внутрішніх ударів, які обов'язково будуть найближчим часом посилюватися".

Прорив Бєлгородської області - головне

22 равня 2023 року бійці "Російського Добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" прорвали російський кордон на важкій техніці і потрапили у Бєлгородську область.

Внаслідок чого на російському прикордонні відбулись бойові зіткнення. Поранення отримали двоє бійців РДК і Легіону. За словами повстанців, їм вдалося захопити БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку.

В Україні натомість заявили, що не мають до цього відношення і що громадяни РФ проводять там операцію для "створення смуги безпеки".

Разом з тим, ГУР отримала інформацію про перекидання окупантів з України після "рейдів" під Бєлгородом, але вона перевіряється.

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