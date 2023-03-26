25 березня російський диктатор заявив, що РФ розмістить тактичну ядерну зброю у Білор

Заява підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів президента Російської Федерації Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі свідчить про те, що йому страшно і що він програє.

"Путін дуже передбачуваний. Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою", - повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Крім того, російський лідер своїми діями порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

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"І друге: він знову фіксує свою участь у скоєнні злочину. Порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї", - додав радник керівника ОП.

Ядерна зброя у Білорусі

Як повідомляв УНІАН, 25 березня російський лідер Путін заявив, що розмістить свою тактичну ядерну зброю у Білорусі.

За його словами, білоруський диктатор Олександр Лукашенко уже довгий час просив його розмістити таку зброю в країні. До 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер", який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.

Аналітики ISW, що Путін, імовірно, пообіцяв Лукашенку розмістити на території Білорусі ядерну зброю ще до початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

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