У МЗС Німеччини нагадали, що Білорусь зробила кілька міжнародних заяв про те, що вона зобов'язується бути вільною від ядерної зброї.

Оголошення розшукуваного за воєнні злочини президента Росії Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі викликало критику з боку уряду Німеччини.

МЗС Німеччини звинуватило главу Кремля у подальшій спробі "ядерного залякування", пише Tagesschau.

"Порівняння, зроблене президентом Путіним з розподілом ядерних сил НАТО, вводить в оману і не може служити для виправдання кроку, оголошеного Росією", - заявили в Берліні.

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Крім того в МЗС нагадали, що Білорусь зробила кілька міжнародних заяв про те, що вона зобов'язується бути вільною від ядерної зброї.

Ядерна зброя РФ у Білорусі

Як повідомляв УНІАН, 25 березня президент Росії Володимир Путін в інтервʼю на телеканалі "Россия-24" заявив, що Москва розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. За словами Путіна, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для такої зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер", який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.

Зазначимо, що "Іскандери" розміщені на території Білорусі щонайменше з грудня 2022 року, але їх використовували російські війська.

У Сполучених Штатах Америки зазначили, що Росія і Білорусь обговорювали подібну угоду в минулому році. Поки немає жодних ознак того, що Кремль планує застосувати свою ядерну зброю.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Путін, імовірно, пообіцяв своєму другові Лукашенку розмістити на території Білорусі ядерну зброю ще до початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

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