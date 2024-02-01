Знімки із супутника були зроблені 31 січня, зазначили журналісти.

Опубліковано перші супутникові знімки, на яких видно місце падіння російського військово-транспортного літака Іл-76.

Фото 31 січня зробив супутник Planet Labs, знімками поділився проект "Схеми" ("Радіо Свобода"). Журналісти вказали на цікавий факт - слід, який залишив борт під час падіння, простягається приблизно на відстань 500 метрів.

Варто зазначити, що літак Іл-76 розбився у Росії 24 січня у Бєлгородській області Росії - неподалік села Яблоново.

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Літак Іл-76 впав у Росії - що треба знати зараз

Транспортник росіян впав наприкінці січня, і супротивники відразу почали "розганяти", що борт нібито "збили українці", хоча там нібито перебували полонені, яких відправляли на обмін. В РФ говорили про "десятки жертв", однак так і не надали докази. Українська сторона стверджує, що не має доказів того, що у літаку були полонені. Крім того, українські сили не говорили, що причетні до падіння літака в РФ.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов говорив, що борт міг перевозити і боєприпаси, і полонених, до того ж люди, за його словами, могли виконувати роль живого щита.

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