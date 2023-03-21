Другий БПЛА запустили на розшук першого.

Боєць луганської територіальної оборони за п'ять хвилин збив два російських безпілотних літальних апарати.

Його розповідь оприлюднили на сторінці Луганської обласної державної адміністрації у соціальній мережі Facebook. 21-річний захисник з позивним "Бусінка" розповів, що розвідувальні дрони збив з автомата. Перший кружляв навколо їх позицій приблизно 20 хвилин, перш ніж його вдалося ліквідувати. Другий дрон прилетів "шукати" перший.

"Коли вони літають низько, їх збити просто. Головне знати, як пристріляна ваша зброя", - зазначив він.

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Збиття російських дронів - останні новини

За останніми даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було ліквідовано 2161 безпілотний літальний апарат.

Вчора під Києвом українські захисники збили російський безпілотник, який потрапив на територію країни.

Також нещодавно воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського збили безпілотник ZALA 421-16E2.

Російські загарбники часто використовують у своїх атаках дрони-камікадзе Shahed іранського виробництва. У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що зараз їх найчастіше запускають зі східного узбережжя Азовського моря.

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