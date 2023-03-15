"Приземлити" російський БПЛА вдалося за допомогою комплексу радіоелектронної боротьби "Буковель-AD".

Українські військові збили черговий ворожий розвідувальний безпілотник.

Як повідомляє Оперативне командування "Північ", воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського "приземлили" ворожий БПЛА ZALA 421-16E2.

"Це той, про який на Росії вихвалялися, що він невразливий та невидимий. Але воїни зі взводу радіоелектронної боротьби групи інженерного забезпечення та їх "Буковель-AD" не залишають ворогу жодного шансу", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ця модель БПЛА призначена для ведення повітряної розвідки та спостереження, вона оснащена камерою та тепловізійним модулем.

Тривалість польоту безпілотника може становити до чотирьох годин, його висота - до 3,6 м, відстань - до 35 км, вага апарату становить 7,5 кг, а розмах крила - 2,8 м. БПЛА може працювати у звичайному та безшумному режимі.

Збиття російських безпілотників - деталі

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські бійці збили 12 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, з початку повномасштабної війни – понад 2,1 тис.

Українські сили Протиповітряної оборони у середу, 1 березня, збили над Київщиною російський безпілотник.

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