Можливо, це було зроблено з метою запевнити російських пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні.

Українські офіційні особи заявили, що українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і серйозно пошкодили літак повітряного командного пункту Іл-22 в ніч на 14 січня.

Водночас, як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, російський інформаційний простір в основному заперечував, що українські сили збили літак А-50, і натомість дивним чином стверджував, що літак був знищений дружнім вогнем російської протиповітряної оборони.

Це виглядає дивно, зауважують аналітики, оскільки А-50 використовується для координації дій російської авіації і, можливо, протиповітряної оборони, і твердження про те, що російські ППО збили А-50, було б катастрофічним провалом з боку російських сил, якби це було правдою.

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Зазначається, що одне з російських джерел, яке спеціалізується на російській авіації, звинуватило російських командирів, які не мають належного досвіду, необхідного для їхніх посад. Водночас нинішній командувач Повітряно-космічних сил Росії, генерал-полковник Віктор Афзалов має великий досвід роботи в російській протиповітряній обороні.

"Незалежно від того, чи створює його відсутність досвіду пілота якісь проблеми для російських повітряних операцій, що викликає сумніви, його досвід роботи в якості протиповітряної оборони мав би бути відповідним для того, щоб російські війська не збивали власні літаки повітряного управління", - зауважують аналітики.

При цьому інше російське інсайдерське джерело стверджує, що невстановлені російські суб'єкти створили "качку" (фейк) про те, як російські сили збили А-50, щоб запевнити російських пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, і що причиною інциденту була людська помилка.

"Незрозуміло, чому російські пілоти мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні наземні засоби протиповітряної оборони є настільки некомпетентними", - задаються питанням аналітики ISW.

Знищення літаків Іл-22 та А-50 - що відомо

14 січня 2024 року українські військові знищили російський літак А-50. Сталося це в зоні акваторії Азовського моря. Ураження борту підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Крім того, того ж дня було підбито повітряний пункт управління супротивника – борт Іл-22.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський каже, що знищення цих літаків створить певну "буферну зону" навколо України. За його словами, це було "потужне рішення з боку наших Повітряних сил".

А за словами начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, збиття літака А-50 може відтермінувати майбутні атаки ворога.

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