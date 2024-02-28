Ворожі літаки вже не наближаються так близько до наших кордонів.

За останні кілька днів Силами оборони було збито 10 російськийх літаків. Така кількість знищених бортів зменшить спроможності ворога.

Про це сказав речник Повітряних сил України Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, завдяки спланованій успішній операції Сил оборони, було збито таку кількість літаків, яка дійсно вражає. Особливо речник відзначив знищення А-50У, що є повітряним радаром окупантів, який допомагає відстежувати радіолокаційну обстановку вглиб України.

"Безумовно, це зменшить спроможності ворога, і ворог, скажімо так, не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до наших кордонів. Хоча й продовжує це робити, але наближаються російські льотчики вже не так близько, як це було раніше", – наголосив Ігнат.

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Він також додав, що російських літаків А-50 вже третю добу не видно в повітряному просторі.

Збиття літаків РФ

Протягом останніх кількох днів було збито вже 10 літаків російських окупаційних військ. До прикладу, у вівторок, 27 лютого, українські захисники з перервою в кілька годин знищили два ворожих бомбардувальники Су-34. Командувач Повітряних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук наголосив, що другий борт збили на тому ж напрямку, що й перший.

Голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан вважає, що ЗСУ змогли навчитися обходити новітні російські системи захисту, аби збивати ворожі літаки. Експерт додав, що росіяни просували твердження, що літаки Су-35 можуть конкурувати з західними моделями. Проте наші системи протиповітряної оборони вражають і ці літаки.

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