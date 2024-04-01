На території від Запоріжжя до Одещини спостерігається щодобово близько 200 безпілотників розвідувального типу.

На півдні України російська армія через втрату певної частини своїх літаків, зокрема А-50, обережно застосовує тактичну авіацію та вишукує новий рубіж запуску керованих авіабомб. Про це під час брифінгу розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Ми бачимо, що їм складніше проводити розвідку і внаслідок цього підвищилася концентрація безпілотних розвідників. Зокрема, в нашій операційній зоні, на півдні – від Запоріжжя до Одещини – спостерігаємо щодобово близько 200 безпілотників, як раз розвідувального типу. Вони працюють з акваторії Чорного моря, і вздовж лінії бойового зіткнення", - сказала Гуменюк.

За її словами, загарбники за допомогою безпілотників намагаються максимально збирати інформацію і про віддалені регіони від лінії бойового зіткнення, глибше в тил.

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"Але тут їм дуже суттєво заважає наша система радіоелектронної боротьби та вогнева робота", – розповіла Гуменюк.

Також "літакопад" РФ позначився і на активності російської авіації на Херсонському напрямку, де ворог зараз дуже обережно використовує тактичну авіацію та дуже рідко застосовує керовані авіабомби.

"Але тут ми себе не заколисуємо – ретельно відстежуємо їхню активність. Розуміємо – якщо хоч раз на тиждень окупанти намагаються нагадувати Херсонському напрямку про існування у їх потенціалі керованих авіабомб, це говорить лише про одне – вони вишукують новий рубіж запуску та можуть повернутися до подібних бомбардувань", - наголосила речниця.

Тим більше, за її словами, що на Запорізькому напрямку та Донецькому, де на південних територіях є часткова зона відповідальності Сил оборони півдня, російська армія намагається використовувати керовані авіабомби, якими підтримує свої штурмові групи.

Знищення російських літаків

На білоруському аеродромі "Мачулищі" 26 лютого 2023 року було пошкоджено перший російський розвідувальний літак А-50. За словами голови СБУ Василя Малюка, у нього влучили два ударні БпЛА. Російський літак А-50 здійснював глибоку радіолокаційну розвідку. Посадовець зазначив, що ударні дрони відпрацювали "хірургічно" та назавжди вивели з ладу радіолокаційну систему.

На сьогодні росіяни вирішують питання щодо доцільності використання дороговартісного А-50. Експерт з авіації Валерій Романенко зазначив, що після збиття кількох таких літаків у ворога виникло питання щодо можливості їх заміни на інші засоби спостереження.

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