Речник також зазначив, що Росія кидає на цей напрямок елітні війська.

Російська армія збільшила кількість застосування КАБів на Бахмутському напрямку, розповів в ефірі телемарафону керівник прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков.

"Якщо говорити про кількість, то цей місяць, скоріше за все, стане рекордним за кількістю використання керованих авіаційних бомб. У цьому випадку, ворог лише збільшує як кількість застосування цих бомб, так і їх тоннаж. Якщо раніше ми постерігали 250 чи 500 кілограмові бомби, то зараз вже і на півтори тисячі ворог намагається застосовувати", – розповів Калашніков.

Він також додав, що РФ почала більше бити КАБами по позиціях військових, а не міській забудові населених пунктів. Крім того, речник зазначив, що Росія поєднує ці удари зі штурмовими діями. В них беруть участь як підготовлені війська, так і ті, "кого не шкода".

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"Якщо брати підрозділи, які саме тут перебувають, то для ворога наш напрямок завжди був особливим. Ми тут постійно спостерігали присутність російських елітних підрозділів. Це повітряно-десантні підрозділи, влітку ми могли бачити всі три десантно-штурмові бригади на нашому напрямку. Ми спостерігали тут навіть полк морської піхоти, саме вони минулого року брали участь в атаках на Андріївку. Бачимо спецназ. Є як навчені підрозділи, які вміють воювати, так і частково мобілізовані підрозділи й кримінальні, такі як "Шторм Z", – каже Калашніков.

За його словами, менш підготовлені підрозділи РФ кидають у штурм першими – вони виявляють вогневі точки ворога. Здебільшого, такі групи йдуть у штурми без підтримки бронетехніки. Коли вони виконують наказ – далі йдуть у наступ елітні підрозділи.

Російсько-українська війна триває: що треба знати

Як повідомляв УНІАН, однією з цілей російських військ, за словами Калашнікова, на цьому напрямку є захоплення Костянтинівки. Вони планують розширити наступ на цей населений пункт, якщо їм вдасться захопити Часів Яр.

Крім того, стало відомо, що Путін зараз розглядає закінчення війни у разі захоплення Харкова. За інформацією ЗМІ, після цього диктатор планує закінчити так звану "СВО".

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