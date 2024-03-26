Голова СБУ Василь Малюк запевнив, що українські дрони назавжди вивели з ладу радіолокаційну систему ворожого літака А-50.

На білоруському аеродромі "Мачулищі" 26 лютого 2023 року було пошкоджено перший російський розвідувальний літак А-50. За словами голови СБУ Василя Малюка, у нього влучили два ударні БпЛА. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ICTV.

Малюк зауважив, що Служба безпеки України має багато напрямків роботи, серед яких і диверсійний, завдяки чому й було пошкоджено ворожий літак.

"У Білорусі відпрацювали аеродром у Мачулищах, російський літак А-50, який здійснював глибоку радіолокаційну розвідку. Він був відповідно диверсійно відпрацьований", - наголосив голова СБУ.

Посадовець зазначив, що ударні дрони відпрацювали "хірургічно" та назавжди вивели з ладу радіолокаційну систему А-50.

"Ми хірургічно спрацювали по антені. Оперативний склад на своєму сленгу називає її "сковорідкою", бо вона має форму тарілки. Два наші ударні дрони завдали успішного вогневого ураження", - запевнив Малюк.

Ураження А-50 у Мачулищах: що відомо

Вранці 26 лютого 2023 року на військовому аеродромі в селищі Мачулищі, що знаходиться в Білорусі, було здійснено підрив літака РФ А-50. Внаслідок двох вибухів було пошкоджено середню та центральну частину літака, авіоніку та радіолокаційну антену.

Після цього у Білорусі силовики затримали шестеро людей, яких підозрювали у вибухах на аеродромі. Всіх підозрюваних було засуджено до двох діб арешту за "непокору", але потім їх відпустили.

Водночас керівник білоруського опозиційного проекту BYPOL Олександр Азаров визнав, що до удару на аеродромі в Мачулищах причетна СБУ.

"Так, це була спільна акція з українською стороною, ми вже можемо про це говорити. Спільно з СБУ ми провели цю спецоперацію, але через певні причини раніше про це не згадували", - запевнив він.

Вас також можуть зацікавити новини: