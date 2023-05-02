Залученість Німеччини у війну з кожним днем збільшується, стверджують у Кремлі.

Спікер російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що влада Німеччини не має можливості стежити за тим, щоб поставлена Україні зброя не використовувалося для завдання ударів по території РФ.

З кожним днем пряма й непряма залученість Німеччини у війну збільшується, публікує заяву прес-секретаря видання "Ведомости". Пєсков також знову повторив пропагандистське кліше - що нібито українські воїни атакують територію Донбасу.

"По-перше, у Німеччини немає можливості стежити за цим - це можна сказати однозначно. По-друге, зброя, що поставляється Німеччиною київському режиму, вже стріляє по території Росії, тому що Донбас "є російськими регіонами"...", - стверджував Пєсков.

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Війна Росії проти України - що сьогодні варто знати

РФ у 2014 році захопила частину сходу України та Крим, а рано вранці 24 лютого 2023 року здійснила повномасштабне вторгнення на українську територію. Російська влада "привласнила" наші землі.

Майже весь світ засудив агресію Росії проти України. Низка західних країн, у тому числі Німеччина, почали допомагати Україні озброєнням. Влада Німеччини вже надали нашій країні, зокрема, самохідні зенітні установки Gepard, а також танки Leopard 2.

На початку травня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Київ не має права використовувати отриману зброю для завдання ударів по російській території.

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