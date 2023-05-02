Шольц закликав уникати протистояння НАТО з Росією.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не має права використовувати зброю, яку отримала від ФРН, для завдавання ударів по території РФ, пише Die Zeit.

Аналогічні правила також визначені іншими західними постачальниками зброї, сказав Шольц на публічному заході в Бендорфі.

Канцлер також зазначив, що допомога є необхідною, але також потрібно зробити все, аби не допустити війни між Росією та Північноатлантичним альянсом (НАТО).

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Удари України по Росії - що треба знати

Західні партнери України, що надають військову допомогу для протидії російській агресії, регулярно наголошували, що не підтримують удари по території Росії, зокрема, із застосуванням їхньої зброї.Зокрема, США наголошували, що поважають рішення України на полі бою, але не схвалюють удари по російській території.

Водночас на території РФ регулярно відбуваються вибухи, за які Україна передусім не брала відповідальність. Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна має свою зброю для ураження цілей на території Росії. А в ГУР МО заявляли, що московський Кремль знаходиться в зоні ураження засобів ЗСУ.

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