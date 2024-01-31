Також додаткова планується підготувати 20 тисяч українських солдатів.

В Європейському Союзі у 2024 році планують виділити 21 млрд євро на військову допомогу для України. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель після неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів.

За його словами, було озвучено прохання до країн-членів повідомити про їхні зобов'язання щодо надання підтримки для України у цьому році.

"Я досі не отримав повну відповідь, але багато країн-членів повідомили про свої внески, і я можу сказати, що у бюджетах на 2024-й рік буде закладено принаймні 21 млрд на військову допомогу для України", – наголосив Боррель.

Відео дня

Він сказав, що на зустрічі з міністрами знову наголосив на терміновості погодження подальшої військової підтримки для України як на короткострокову, так й довгострокову перспективу.

Високий представник ЄС додав, що за допомогою відеозв'язку міністр оборони України Рустем Умєров розповів останню інформацію про ситуацію на полі бою та повідомив про потреби й пріоритети України.

Крім того, на зустрічі було озвучено загальні зведені дані про військову підтримку України з боку керівних інституцій Євросоюзу та його країн-членів.

"З початку вторгнення Росії, що сталося майже два роки тому, і до сьогодні, Європейський Союз та країни-члени, усі разом, надали 28 мільярдів євро на військову техніку", – повідомив Боррель.

Окремо він наголосив, що вже вдалося підготувати майже 40 тисяч українських солдатів в рамках Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

"Сьогодні ми домовились підготувати ще додатково 20 тисяч солдатів. Завдяки цьому загалом буде досягнуто позначки у 60 тисяч підготовлених солдатів", – наголосив Боррель.

Високий представник ЄС додав, що загалом така кількість буде підготовлена до кінця літа.

Допомога ЄС

Як повідомляв УНІАН, станом на осінь 2023 року країни-члени Європейського Союзу та керівні інституції ЄС разом виділили на підтримку України найбільшу суму у світі, яка сягнула 85 мільярдів євро. Ці кошти були спрямовані на всебічну підтримку України, зокрема, фінансову, гуманітарну та військову.

1 лютого у Брюсселі відбудеться неформальний саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу. На цьому саміті відбудеться спроба розблокувати вето Угорщини на підтримку України.

У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі заблокував створення Українського фонду з фінансуванням на суму 50 млрд євро на період 2024-2027 років.

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