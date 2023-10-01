В ЄС хочуть зрозуміти, чому у деяких випадках, європейська підтримка для України не сприймається такою важливою, якою вона є.

Країни-члени Європейського Союзу та керівні інституції ЄС разом виділили на підтримку України найбільшу суму у світі, яка сягнула 85 мільярдів євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на пресконференції у Києві.

Зокрема, високий представник ЄС детально розповів про сьогоднішню зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим, під час якої були обговорені військова підтримка української армії і ситуація на полі бою з військової точки зору.

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"Я не можу повідомити усе, про що ми обмінювалися інформацією. Але ця зустріч була спрямована на визначення пріоритетів з міністром оборони. Аби сказати йому, що ми робимо, що ми можемо зробити ще, які найбільш нагальні потреби з точки зору боєприпасів, навчання, надання зброї, якою ви можете перемогти. І також, аби краще зрозуміти, чому у деяких випадках, наша підтримка не сприймається такою важливою, якою вона є", - наголосив Боррель.

У цьому зв'язку, високий представник ЄС навів статистичні дані.

"Наша військова підтримка сягнула 25 млрд євро. А загалом, військова, цивільна і гуманітарна допомога сягнули цифри 85 млрд євро, виділених спільно країнами-членами та європейськими інституціями. Це є найвищою сумою у світі", - наголосив Боррель.

Він сказав, що запевнив Умєрова, що ЄС працює заради миру, але одночасно має підтримувати Україну.

Євросоюз підтримує Україну у війні проти Росії

Нагадаємо, що 1 жовтня Жозеп Боррель прибув до Києва і заявив, що в Європейському Союзі не чекають на врегулювання бюджетних питань в Сполучених Штатах Америки стосовно допомоги Україні, а збільшують підтримку.

Нещодавно сім з 27 країн Європейського союзу вже замовили артилерійські снаряди калібру 155 мм для України за схемою, яку блок погодив навесні.

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