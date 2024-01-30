Зокрема, голови держав і урядів країн-членів ЄС заявлять про термінову необхідність прискорення надання Україні боєприпасів і ракет.

Голови держав і та урядів країн-членів Європейського Союзу знову підтвердять свою рішучість продовжувати надавати Україні "своєчасну, передбачувану і стабільну військову підтримку".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на проект висновків, які лідери ЄС мають схвалити на саміті 1 лютого у Брюсселі.

"Європейська Рада також повторює про термінову потребу прискорити постачання боєприпасів та ракет", - йдеться у проекті висновків.

Водночас, залишається відкритим питання, чи зобов'яжуться лідери ЄС виділити додаткові 5 мільярдів євро на допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру, який використовується для надання фінансування при пожертвуванні Києву озброєнь.

Країни-члени ЄС впродовж кількох місяців сперечаються щодо майбутньої ролі фонду у військовій підтримці для України, коли Німеччина пропонує зосередити увагу на двосторонній допомозі від окремих країн ЄС.

При цьому, ідея щодо зобов'язання виділення додаткових 5 млрд євро внесена у текст проекту висновків у квадратні дужки - що вказує на те, що це питання досі перебуває на стадії обговорень.

Разом з тим, головною темою на саміті ЄС у Брюсселі буде спроба досягти домовленості про фінансовий пакет для України на суму 50 млрд євро на чотирирічний період. Це фінансування раніше блокувалося Угорщиною на саміті у грудні.

Допомога Україні від ЄС

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого у Брюсселі відбудеться неформальний саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу. На цьому саміті відбудеться спроба розблокувати вето Угорщини на підтримку України.

У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі заблокував створення Українського фонду з фінансуванням на суму 50 млрд євро на період 2024-2027 років.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він впевнений, що Україна буде забезпечена у фінансуванні попри угорське вето.

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