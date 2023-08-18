Президент України Володимир Зеленський за результатами чергової наради із посадовцями заявив, що Україна продовжує у рамках реалізації домовленостей з партнерами отримувати військове посилення у вигляді важкої техніки, артилерії та засобів протиповітряної оборони.
"Щоденна ранкова "звірка годинників". Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами", - написав президент у Telegram.
Зеленський також анонсував чергові пакети допомоги, зазначивши, що "новини будуть скоро".
За словами глави держави, на нараді також обговорили ситуацію на фронті. Зокрема, йшлося про оборонні та наступальні дії, а також результати застосування дронів.
Крім того, президент заслухав доповіді про перебіг всеохопної інспекції військово-лікарських комісій, роботи Служби безпеки України щодо військових комісарів та колаборантів.
"Хороші результати", - підсумував він.
Окремо - у закритому режимі - Зеленському доповіли СБУ та Головне управління розвідки Міноборони щодо своїх спеціальних завдань.
Зброя для України - останні новини
Як повідомляв УНІАН, 17 серпня стало відомо, що Україна отримала від Німеччини ще дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіусу дії IRIS-T SLS.
Крім того, до нового оборонного пакету увійшли близько п'яти тисяч димових снарядів калібру 155-мм, десять переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби і вантажний транспорт.
Також США схвалили відправку до України винищувачів F-16 від Нідерландів і Данії. Україна отримає їх одразу після завершення навчання українських пілотів.
Крім того, Міноборони Великобританії підписало три контракти на постачання Україні засобів протиповітряної оборони на загальну суму у понад 114 млн доларів. Зокрема, йдеться про системи протидії безпілотним літальним апаратам UAS, безпілотники, систему CORTEX Typhon.