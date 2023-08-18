Глава держави наголосив, що домовленості з партнерами продовжують реалізовуватися.

Президент України Володимир Зеленський за результатами чергової наради із посадовцями заявив, що Україна продовжує у рамках реалізації домовленостей з партнерами отримувати військове посилення у вигляді важкої техніки, артилерії та засобів протиповітряної оборони.

"Щоденна ранкова "звірка годинників". Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами", - написав президент у Telegram.

Зеленський також анонсував чергові пакети допомоги, зазначивши, що "новини будуть скоро".

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За словами глави держави, на нараді також обговорили ситуацію на фронті. Зокрема, йшлося про оборонні та наступальні дії, а також результати застосування дронів.

Крім того, президент заслухав доповіді про перебіг всеохопної інспекції військово-лікарських комісій, роботи Служби безпеки України щодо військових комісарів та колаборантів.

"Хороші результати", - підсумував він.

Окремо - у закритому режимі - Зеленському доповіли СБУ та Головне управління розвідки Міноборони щодо своїх спеціальних завдань.

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Як повідомляв УНІАН, 17 серпня стало відомо, що Україна отримала від Німеччини ще дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіусу дії IRIS-T SLS.

Крім того, до нового оборонного пакету увійшли близько п'яти тисяч димових снарядів калібру 155-мм, десять переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби і вантажний транспорт.

Також США схвалили відправку до України винищувачів F-16 від Нідерландів і Данії. Україна отримає їх одразу після завершення навчання українських пілотів.

Крім того, Міноборони Великобританії підписало три контракти на постачання Україні засобів протиповітряної оборони на загальну суму у понад 114 млн доларів. Зокрема, йдеться про системи протидії безпілотним літальним апаратам UAS, безпілотники, систему CORTEX Typhon.

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