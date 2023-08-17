Йдеться про системи UAS та CORTEX Typhon.

Міністерство оборони Великої Британії підписало три контракти на постачання Україні засобів протиповітряної оборони. Їхня сума перевищує $114 млн.

Як повідомляє El Confidencial, найдорожчим виявився контракт з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Вона надасть системи протидії безпілотним літальним апаратам UAS, на суму понад $71 мільйон.

Зазначається, що завдяки цим угодам Україна зможе збільшити свій парк безпілотників на фронті. Вони можуть використовуватись для відслідковування місцевості та як атакуюча зброя.

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Крім того, ЗСУ отримають систему CORTEX Typhon. Вона швидко розгортається, а положення можна змінити в будь-який момент.

Посилення української ППО

На початку серпня президент Володимир Зеленський доручив українським дипломатам зосередитись на пошуку більшої кількості систем протиповітряної оборони для України.

9 серпня Німеччина передала Україні ще дві ЗРК Patriot. В одному з останніх пакетів допомоги від США також були засоби ППО.

Сьогодні, 17 серпня, Німеччина передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіусу дії IRIS-T SLS.

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