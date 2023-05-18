Він особисто супроводжував загарбників до подвір’їв людей.

У Херсонській області чоловік здавав російським окупантам інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян, за це він проведе 15 років за ґратами.

Як йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, за публічного обвинувачення Херсонської обласної прокуратури жителя Білозерської територіальної громади області було визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

"Прокурор у суді довів, що на початку червня 2022 року, під час тимчасової окупації населеного пункту, 44-річний чоловік почав співпрацювати з ворогом. Він повідомляв військовим країни-агресора інформацію про місця проживання патріотично налаштованих односельців", - розповіли у прокуратурі.

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Наголошується, що чоловік особисто супроводжував загарбників до подвір’їв людей. За його інформацією російські військові проводили обшуки, застосовували до потерпілих психологічний та фізичний тиск.

Так, чоловікові призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Викриття колаборантів в Україні

У Запоріжжі було викрито колишнього правоохоронця, який збирав для російських окупантів інформацію про підрозділи Збройних сил України та критичну інфраструктуру. Підробляючи таксистом, він багато пересувався територією Запоріжжя та на фото або відео фіксував місця базування і переміщення підрозділів ЗСУ.

А у Херсонській області СБУ викрила чотирьох колаборантів, один із яких охороняв катівні окупантів на території області.

Викривають колаборантів і на Харківщині. Зокрема, нещодавно виявили подружжя колаборантів, які забезпечували ворожу армію харчами і самогоном.

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