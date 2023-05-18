Отримані від нього розвіддані ворог щонайменше двічі використав для завдання ударів по інфраструктурі міста.

У Запоріжжі викрили колишнього правоохоронця, який збирав для ворога інформацію про підрозділи Збройних сил України та критичну інфраструктуру.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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За даними слідства, чоловік, який був звільнений з органів МВС України у 2011 році, добровільно надав згоду спецслужбам країни-агресора на проведення підривної діяльності проти України.

Підробляючи таксистом, він багато пересувався територією Запоріжжя та на фото або відео фіксував місця базування і переміщення підрозділів ЗСУ. Також у такий спосіб він збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури і наслідки ворожих ударів по обласному центру.

Добуту за вказівками куратора інформацію передавав через Telegram. Отримані від нього розвіддані ворог щонайменше двічі використав для завдання ударів по інфраструктурі Запоріжжя.

Підозрюваного затримано. Наразі суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Атаки окупантів на Запорізьку область

14 травня російські окупанти обстріляли село Приморське Запорізької області. Внаслідок атаки по постраждали 6 місцевих жителів, серед них 7-річна дівчинка. 24-річний хлопець, який отримав поранення при обстрілі і був у вкрай тяжкому стані, помер у лікарні.

У ніч на 9 квітня в результаті атаки росіян по Запоріжжю загинули дві людини, в тому числі дитина.

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