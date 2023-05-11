Ще двоє добровільно погодились стати "операторами набору даних" у так званому "пенсійному фонді Херсонської області".

Служба безпеки України викрила чотирьох колаборантів на деокупованих територіях Сходу та Півдня. Один зі зрадників охороняв катівні окупантів в Херсонській області.

Як повідомив прес-центр СБУ, у Херсоні викрито трьох поплічників ворога, серед них – молодший інспектор відділу нагляду та безпеки державної установи "Північна виправна колонія № 90". Зазначається, що після захоплення міста він приєднався до окупаційної адміністрації та брав участь у проведенні масових репресій проти учасників руху опору.

Встановлено, що зловмисник охороняв російські катівні, до яких звозили незаконно затриманих українських патріотів. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану").

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Інші двоє колаборантів, як поінформували в спецслужбі, добровільно погодились стати "операторами набору даних" у так званому "пенсійному фонді Херсонської області". Зловмисниці оформляли документи для нарахування соцвиплат у російській валюті. Наразі їх підозрюють у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу ("колабораційна діяльність").

"На Харківщині затримано мешканку Ізюма, яка під час окупації міста очолила створене агресором місцеве "управління праці і соціальної політики". На цій "посаді" вона намагалась схиляти людей до підтримки загарбників через видачу "гумдопомоги" і поширення пропагандистських газет з РФ. Злочинні дії фігурантки кваліфіковані за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)", - заявили в СБУ.

Колаборанти на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський раніше повідомив, що на окуповані території Херсонщини колаборанти намагаються перевестися на роботу на територію Росії. Проте вони отримують масові відмови, незважаючи на наявність паспортів країни-агресора.

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