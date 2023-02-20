Однак президент зауважив, що противник не такий сильний, як рік тому.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія дійсно може здійснити реванш цього тижня, але вона вже не така потужна, як рік тому.

Як повідомив Зеленський в інтерв'ю Die Welt, росіяни навіть рік тому не мали достатніх ресурсів для повномаштабного наступу. Крім того, окупанти демотивовані.

"Цього тижня насправді може бути реванш Росії, мовляв, слід очікувати наступу. Відповідно виникає нервозність. Деякі регіони України так живуть з 2014 року. Але росіяни вже не такі потужні, як рік тому – навіть тоді у них не було ресурсів, щоб окупувати нашу країну. Сьогодні вони ослаблені, а ми стали сильнішими. Крім того, вони не мають такої мотивації, як наші солдати. Ми воюємо у своїй країні, ми захищаємо свої домівки та родини. Коли ми втрачаємо, ми дійсно втрачаємо все: наші домівки, членів нашої родини. Ми тут живемо", - зазначив Зеленський.

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Плани РФ на річницю вторгнення

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов стверджував, що Росія планує масовану атаку 24 лютого - у річницю вторгнення в Україну, та наголошував, що ми готові до цих ударів.

Російська пропаганда тим часом погрожувала застосуванням авіацїї, яку до цього не було задіяно. Коментуючи ці погрози, президент Володимир Зеленський наголосив, що це залякування не матиме наслідків.

Сьгодні в Повітряних силах Збройних сил України попередили, що 23-24 лютого можливі нестандартні дії ворога, загострення, кілька хвиль атак.

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