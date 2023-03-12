Вашингтон і Київ по-різному дивляться на те, чим має закінчитися війна.

Попри публічну риторику про повне взаєморозуміння на ділі між Києвом і Вашингтоном зростають закулісні розбіжності з приводу цілей і сценаріїв закінчення війни. Про це пише Politico у великій статті, присвяченій проблемам взаємин двох країн-партнерів.

Так, деяких американських політиків турбує, що Вашингтон дає Києву занадто мало зброї – тільки на оборону.

"Це просто дати їм достатньо, щоб вижити, а не перемогти? Я не бачу зараз політики на перемогу, а якщо її немає, то що ми робимо?" - критикує політику Білого дому член Палати представників Майкл МакКол.

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Чиновників президентської адміністрації Байдена в свою чергу дратує, що українське командування вирішило наполегливо обороняти Бахмут, не зважаючи на явну загрозу його оточення.

"Багато чиновників адміністрації почали турбуватися про те, що Україна витрачає в Бахмуті стільки живої сили і боєприпасів, що це може позбавити їх можливості почати великий контрнаступ навесні", – пише видання.

Ще одним фактором роздратування для Вашингтона стали нещодавно опубліковані в ЗМІ повідомлення, що нібито "проукраїнська група" несе відповідальність за руйнування газопроводу "Північний потік".

Стверджується, що американська розвідка не знайшла доказів, що до саботажу на газопроводах причетна влада України, але адміністрація Байдена "дала Києву сигнал" про те, що виносити "певні акти насильства" за межі України неприпустимо.

Співрозмовники у Вашингтоні також передають роздратування Білого дому від постійних наполегливих прохань Києва про нові поставки зброї. У тому числі через те, що "Зеленський не виявляв належної подяки".

За словами американських чиновників, США ясно дали Києву зрозуміти, що вони не можуть нескінченно фінансувати Україну в її війні проти РФ. Однак інші відзначають, що деякі розбіжності і відсутність тотальної єдності думок – це нормальні відносини держав-партнерів.

"Зеленський і раніше (до повномасштабного вторгнення РФ – ред.) робив різкі зауваження на адресу США, і Білий дім висловлював з ним незгоду — публічно і в приватному порядку — з конкретних аспектів, але це не змінило і не підірвало загальну підтримку і партнерство США", – заявив заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Магід.

І все ж головною "точкою кризи" у відносинах США і України є погляд на те, чим повинна закінчитися війна. Вашингтон сумнівається, що Росія змириться з втратою Криму. У американців також є сумніви, що Україна в принципі здатна звільнити Крим і Донбас.

"На даний момент Байден продовжує дотримуватися свого рефрену про те, що Сполучені Штати залишать всі рішення про війну і мир Зеленському. Але у Вашингтоні поповзли чутки про те, наскільки надійним буде це рішення, оскільки війна триває — і наближаються нові президентські вибори", – резюмує Politico.

Американська підтримка України - останні новини

США є найбільшим постачальником зброї для України з початку повномасштабного російського вторгнення. Так, на початку березня було анонсувано черговий пакет військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів.

Паралельно США намагаються послабити військовий потенціал Росії за допомогою санкційного тиску. Причому під санкції потрапляють не тільки російські оборонні компанії, але також зарубіжні постачальники, наприклад, китайські компанії.

Однак у самих США зростає кількість противників військової допомоги Україні. Зірвати поставки намагаються представники Республіканської партії, де як і раніше великий вплив має полум'яний любитель Путіна Дональд Трамп. Нещодавно він заявив, що дозволив би Росії безкарно відібрати частину української території.

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