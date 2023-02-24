Президент США впевнений, що перемога Росії у війні неможлива.

Росія не зможе здобути перемогу в Україні, оскільки нездатна зломити волю вільних українців. Про це заявив президент США Джо Байден у своєму Twitter.

"Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася в Україну. Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи", – написав він.

Байден підкреслив, що Росія не зможе домогтися перемоги в Україні.

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"Жорстокість ніколи не перемеле волю вільних", – заявив президент США.

Річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну

24 лютого виповнюється рівно рік з того моменту, коли Кремль вирішив більше не прикидатися, ніби в Україні йде "громадянська війна", і почав повномасштабне вторгнення з використанням всіх неядерних сил і засобів. За цей рік Росія втратила вбитими майже 147 тисяч своїх солдатів, понад 3300 танків, 6600 інших бронемашин, велику кількість іншої військової техніки.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди трагічної річниці висловив упевненість, що 2023 рік буде роком перемоги над агресором.

"24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба", – підкреслив президент.

Сьогодні ж стало відомо, що в Україну прибули перші танки Leopard 2, що знаменує собою початок нового етапу війни, в якому стратегічна ініціатива буде вже в руках України.

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