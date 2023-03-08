Фразу Трампа про Україну американський Fox News вирізав з ефіру в прайм-тайм.

Екс-президент США Дональд Трамп, головний противник Адміністрації Байдена, в радіоефірі Fox News відповів, як закінчив би війну в Україні. Щоб уникнути скандалу, редакція вирішила фразу вирізати.

На нестикування в інтерв'ю звернув увагу журналіст Daily Beast Джастін Барагона. За словами Трампа, все, що йому потрібно було зробити, - це дозволити Росії "захопити" частину України.

Трамп похвалився, що Росія "нічого не захоплювала" під час його президенства. Потім він додав: "Я міг би домовитись. У гіршому випадку я міг би домовитися про те, щоб дати їм щось захопити, є певні райони, які, чесно кажучи, є російськомовними, але це була б угода".

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Однак сам канал, який симпатизує республіканцям, цю фразу з ефіру в прайм-тайм вирізали. На словах "Я міг би домовитися... " виступ Трампа швидко обривається і починається вже на його позиції щодо Китаю.

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Екс-президент США Дональд Трамп не приховує свої симпатії до Володимира Путіна і до цього дня робив голослівні заяви, що закінчив би війну в Україні "за 24 години".

Ще раніше Трамп заявляв, що Україні варто було б відмовитися від Криму і дати Росії гарантії невступу в НАТО.

Також Трамп критикував поставки Україні важкого озброєння.

Прихильники Трампа в Конгресі займаються тим, що всіляко гальмують надання Україні нових траншів військової допомоги.

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