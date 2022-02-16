Президент наголосив, що "радіти рано".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз не можна констатувати відведення російських військ від українських кордонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "UAРазом" під час свого включення з Маріуполя.

"Ситуація (на українських кордонах - УНІАН) контрольована нашими військовими. Ми не бачимо зараз змін і бачимо велике накопичення військ, яке не змінюється протягом останніх тижнів. Ми бачимо ті чи інші ротації, але я б не назвав сьогодні ці ротації відведенням військ з боку РФ. Ми не можемо цього констатувати…", - зазначив президент.

Відтак, Зеленський наголосив, що не робить попередніх висновків, і закликав ЗМІ як українські, так й іноземні, також не робити таких висновків щодо ескалації.

"Радіти рано… На сьогодні ми бачимо все це скупчення, констатувати відведення будемо, коли це станеться і буде якийсь невеличкий період у зменшенні цих угруповань, військових і техніки на кордонах", - додав президент.

"Відведення" військ РФ від України

Росія зосередила біля кордонів з Україною понад 100 тисяч військових, які, як непокоїться Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.

Разом з тим МО РФ 15 лютого заявило про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації. Хоча в НАТО це не підтверджують.

Президент США Джо Байден під час свого виступу в Білому домі у вівторок, своєю чергою, відповів, що загроза вторгнення залишається цілком можлива.

"Насправді, наші аналітики вказують, що вони досі займають дуже загрозливу позицію, і наразі фактом є те, що Росія має більше ніж 150 тисяч військових навколо України і у Білорусі, і вздовж українського кордону. І вторгнення залишається цілком можливим", – сказав Байден у Вашингтоні.

Як повідомляли аналітики CIT, Росія протягом останнього часу навпаки нарощує наступальні сили і рухається в бік кордону України.

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