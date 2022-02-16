Росія зосередила біля кордонів з Україною понад 100 тисяч військових.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що американська розвідка не бачить ознак відведення російських військ від кордону з Україною, як про це 15 лютого повідомляла РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю українським журналістам, стенограма розмови оприлюднена на сайті Держдепу.

"Ми ще не бачили ні відступу, ні відведення російських військ від кордонів України. Ми дуже уважно стежимо за цим. І знову ж, дуже важливо дивитися на те, що Росія робить насправді, а не на те, що вона каже", – відповів Блінкен.

Держсекретар, повторюючи слова Байдена, підкреслив, що США готові до будь-якого розвитку подій: "Проте ми готові у будь-якому разі. Якщо Росія обере шлях дипломатії, ми повністю готові до цього. Водночас, якщо вони оберуть шлях агресії, ми готові відповісти і на це".

"Ми дуже чітко заявили, що якщо Росія відновить агресію проти України, це матиме величезні наслідки, і це виходить не лише від нас, а й практично від усіх наших партнерів у Європі, НАТО, ЄС, G7, найбільш демократичних економік світу. Тож це було дуже ясно. Я думаю, що президент Путін знає, що якщо він припуститься жахливої помилки, відновивши агресію, він з цим і зіткнеться", – відповів Блінкен.

"Відведення" військ РФ від України

Росія зосередила біля кордонів з Україною понад 100 тисяч військових, які, як непокоїться Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.

Разом з тим МО РФ 15 лютого заявило про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації. Хоча в НАТО це не підтверджують.

Президент США Джо Байден під час свого виступу в Білому домі у вівторок, своєю чергою, відповів, що загроза вторгнення залишається цілком можлива.

"Насправді, наші аналітики вказують, що вони досі займають дуже загрозливу позицію, і наразі фактом є те, що Росія має більше ніж 150 тисяч військових навколо України і у Білорусі, і вздовж українського кордону. І вторгнення залишається цілком можливим", – сказав Байден у Вашингтоні.

Як повідомляли аналітики CIT, Росія протягом останнього часу навпаки нарощує наступальні сили і рухається в бік кордону України.

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